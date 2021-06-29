Эксперт сообщил, как ездить в поездах со скидкой

Спрос на внутренний туризм в России в 2021 году может сказаться на стоимости железнодорожных билетов, особенно на популярных южных направлениях, сообщает «Прайм» со ссылкой на представителя сервиса «Туту.ру» Александра Сисева.

Семьи с детьми получат льготы на поездки по России

По его словам, следует покупать билеты заранее, так как продажи на большинство направлений открываются за 90 дней до отправления, в ряде случаев - за 120 дней. Эксперт напомнил, что в России есть поезда, стоимость проезда в которых зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест - поезда с динамическим ценообразованием. В этом случае цена билета будет расти ближе к дате отправления.

Сисев в целях экономии советует покупать места на верхних полках, а с ребёнком до 10 лет оформлять нижнее место на него, а верхнее - на себя. Кроме того, невозвратные тарифы принесут экономию в 5–20% от стоимости обычного билета.

Правительство РФ ввело льготы на семейные путешествия по России. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Михальчевский
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