Эксперт сообщил, как ездить в поездах со скидкой

По его словам, следует покупать билеты заранее, так как продажи на большинство направлений открываются за 90 дней до отправления, в ряде случаев - за 120 дней. Эксперт напомнил, что в России есть поезда, стоимость проезда в которых зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест - поезда с динамическим ценообразованием. В этом случае цена билета будет расти ближе к дате отправления.

Сисев в целях экономии советует покупать места на верхних полках, а с ребёнком до 10 лет оформлять нижнее место на него, а верхнее - на себя. Кроме того, невозвратные тарифы принесут экономию в 5–20% от стоимости обычного билета.

Правительство РФ ввело льготы на семейные путешествия по России. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

