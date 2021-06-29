Эксперт сообщил, как ездить в поездах со скидкой
Спрос на внутренний туризм в России в 2021 году может сказаться на стоимости железнодорожных билетов, особенно на популярных южных направлениях, сообщает «Прайм» со ссылкой на представителя сервиса «Туту.ру» Александра Сисева.
По его словам, следует покупать билеты заранее, так как продажи на большинство направлений открываются за 90 дней до отправления, в ряде случаев - за 120 дней. Эксперт напомнил, что в России есть поезда, стоимость проезда в которых зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест - поезда с динамическим ценообразованием. В этом случае цена билета будет расти ближе к дате отправления.
Сисев в целях экономии советует покупать места на верхних полках, а с ребёнком до 10 лет оформлять нижнее место на него, а верхнее - на себя. Кроме того, невозвратные тарифы принесут экономию в 5–20% от стоимости обычного билета.
Правительство РФ ввело льготы на семейные путешествия по России. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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