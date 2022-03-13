Эксперт: санкции откроют россиянам другие страны

Однако она считает, что принятые меры откроют для россиян другие страны и регионы мира. «Еще рано делать какие-то прогнозы на долгую перспективу, но однозначно поток туристов между традиционными для туризма странами и регионами будет заметно изменен», — заявила эксперт.

Так, невозможность поехать в Европу даст возможность другим странам мира принимать туристов из России. Уже отмечается прибытие россиян для долгого проживания за рубежом.

Напомним, составлена подборка порталов и мобильных приложений для бронирования жилья вместо Booking и Airbnb.

