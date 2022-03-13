Эксперт: санкции откроют россиянам другие страны

На фоне введенных антироссийских ограничений поток туристов в некоторые популярные страны заметно снизился, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора туристической компании Atlantis Holidays в ОАЭ Диану Персану.

В АТОР рассказали, в каких странах будут отдыхать россияне в ближайшее время

Однако она считает, что принятые меры откроют для россиян другие страны и регионы мира. «Еще рано делать какие-то прогнозы на долгую перспективу, но однозначно поток туристов между традиционными для туризма странами и регионами будет заметно изменен», — заявила эксперт.

Так, невозможность поехать в Европу даст возможность другим странам мира принимать туристов из России. Уже отмечается прибытие россиян для долгого проживания за рубежом.

Напомним, составлена подборка порталов и мобильных приложений для бронирования жилья вместо Booking и Airbnb.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииТуристыТуризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры