Эксперт: санкции откроют россиянам другие страны
На фоне введенных антироссийских ограничений поток туристов в некоторые популярные страны заметно снизился, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора туристической компании Atlantis Holidays в ОАЭ Диану Персану.
Однако она считает, что принятые меры откроют для россиян другие страны и регионы мира. «Еще рано делать какие-то прогнозы на долгую перспективу, но однозначно поток туристов между традиционными для туризма странами и регионами будет заметно изменен», — заявила эксперт.
Так, невозможность поехать в Европу даст возможность другим странам мира принимать туристов из России. Уже отмечается прибытие россиян для долгого проживания за рубежом.
Напомним, составлена подборка порталов и мобильных приложений для бронирования жилья вместо Booking и Airbnb.
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