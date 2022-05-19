Эксперт рассказал о безопасных для россиян туристических направлениях
Эксперт по туризму Николай Мельник заявил, что для привлечения гостей многие зарубежные объекты туриндустрии будут сохранять нейтралитет в отношении граждан России, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, в первую очередь это страны, активно принимавшие россиян до начала спецоперации на Украине, например, Греция, Испания, Франция и многие другие. Он также напомнил о турецкой Анталии, где за провокации или унижение национальности власти намерены наказывать выселением из отелей.
Кроме того, Мельник отметил, что многие страны стали активно отменять коронавирусные ограничения, и по многим направлениям можно отправиться без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.
«Российские туристы смогут посетить Австрию без ПЦР-тестов и вакцинации. Единственное условие — это обязанность носить маску... Вьетнам отменил все ограничения. Я сейчас сам нахожусь в Турции. Здесь свободный въезд в страну без сертификатов и ПЦР-тестов», - заключил эксперт.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) наблюдать за ценами на отдых в России и принимать меры по их стабилизации в случае необходимости, сообщает RT.
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