Эксперт назвал способы путешествовать без стресса
Стало известно, как туристам путешествовать без стресса, сообщает Travel Daily News.
По словам экспертов, больше всего поездки вызывают стресс у тех, кто отправляется на отдых редко. Рекомендуется планировать поездку заранее: выбрать направление, маршрут, отель, купить и подготовить необходимую одежду.
В случае перелета специалисты советуют воспользоваться прямыми рейсами, чтобы избежать длительного ожидания на пересадках. Также необходимо помнить о правилах въезда в страну. Прибывающий должен выяснить, нужна ли справка о вакцинации против коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.
Также эксперты советуют оформить медицинскую страховку, которая сможет покрыть физические риски.
Тем временем, эксперт назвал самый популярный вид туризма в этом году.
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