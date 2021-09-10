Эксперт назвал способы путешествовать без стресса

Стало известно, как туристам путешествовать без стресса, сообщает Travel Daily News.

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По словам экспертов, больше всего поездки вызывают стресс у тех, кто отправляется на отдых редко. Рекомендуется планировать поездку заранее: выбрать направление, маршрут, отель, купить и подготовить необходимую одежду.

В случае перелета специалисты советуют воспользоваться прямыми рейсами, чтобы избежать длительного ожидания на пересадках. Также необходимо помнить о правилах въезда в страну. Прибывающий должен выяснить, нужна ли справка о вакцинации против коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

Также эксперты советуют оформить медицинскую страховку, которая сможет покрыть физические риски.

Тем временем, эксперт назвал самый популярный вид туризма в этом году.

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