Эксперт назвал альтернативу отдыху в Турции
Отдых в Болгарии мог бы стать альтернативой поездкам в Турцию. Такое мнение высказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с РИА Новости.
Накануне стало известно, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за распространения коронавируса, напоминает RT. Россияне, планировавшие провести майские праздники в республике, массово сдают билеты и аннулируют туры, отмечает РЕН ТВ.
По словам Мальцева, страны Африки не смогли бы стать заменой Турции, и лучшая альтернатива — Болгария, так как в стране наиболее подходящие климатические условия, отмечает РИА ФАН.
Эксперт отметил, что Болгария имеет большой номерной фонд, и необходимо начать переговоры с болгарской стороной, чтобы перенаправить поток россиян в эту страну, сообщает телеканал «360».
Кроме того, глава Уральской ассоциации туризма выразил уверенность, что российский юг сохранил бы популярность среди туристов, даже если поездки в Турцию не были запрещены, отмечает Газета.ру.
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