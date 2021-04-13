Эксперт назвал альтернативу отдыху в Турции

Накануне стало известно, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за распространения коронавируса, напоминает RT. Россияне, планировавшие провести майские праздники в республике, массово сдают билеты и аннулируют туры, отмечает РЕН ТВ.

По словам Мальцева, страны Африки не смогли бы стать заменой Турции, и лучшая альтернатива — Болгария, так как в стране наиболее подходящие климатические условия, отмечает РИА ФАН.

Эксперт отметил, что Болгария имеет большой номерной фонд, и необходимо начать переговоры с болгарской стороной, чтобы перенаправить поток россиян в эту страну, сообщает телеканал «360».

Кроме того, глава Уральской ассоциации туризма выразил уверенность, что российский юг сохранил бы популярность среди туристов, даже если поездки в Турцию не были запрещены, отмечает Газета.ру.

