Эксперт Ломидзе: Судьба курортного сезона в Анапе решится в марте

Возможность полноценного курортного сезона в Анапе после кораблекрушения в Черном море станет ясна в марте, когда Роспотребнадзор представит свои выводы. Об этом в беседе с «ФедералПресс» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она отметила, что делать прогнозы до официального заключения специалистов преждевременно.