Эксперт Ломидзе: Судьба курортного сезона в Анапе решится в марте
Возможность полноценного курортного сезона в Анапе после кораблекрушения в Черном море станет ясна в марте, когда Роспотребнадзор представит свои выводы. Об этом в беседе с «ФедералПресс» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Она отметила, что делать прогнозы до официального заключения специалистов преждевременно.
По ее словам, туристы уже начали искать альтернативу отдыху в Анапе, однако говорить о влиянии ЧС на сезон можно будет только после анализа ситуации.
Ломидзе также указала на рост спроса на дорогостоящие туры и подчеркнула, что уровень сервиса на российских курортах за последние годы заметно улучшился, о чем свидетельствует сокращение жалоб со стороны отдыхающих, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru