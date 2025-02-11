АТОР: Отдохнуть летом за 200 тысяч рублей на семью можно в Анапе и на Пхукете

Туроператоры начали предлагать летние туры на пляжные курорты в РФ и за границей стоимостью до 200 тысяч рублей на семью из трех человек, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что отдохнуть летом максимум за 200 тысяч рублей на троих (двое взрослых и ребенок) можно в Абхазии, Крыму, Анапе, Сочи, на тайском Пхукете, китайском Хайнане, в турецкой Анталье, вьетнамском Нячанге, а также египетских Шарм-эш-Шейхе и Хургаде.

Уточняется, что столько будут стоить десятидневные туры, которые включают авиаперелет из Москвы (кроме Крыма и Анапы, куда добираться предлагается на автомобиле).

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян в разговоре с НСН заявил, что Вьетнам привлекает россиян интересной экскурсионной программой, красивыми пляжами и дешевизной нахождения в стране, передает «Радиоточка НСН».

