Египет ввел для туристов плату за визу

Туристы, прибывающие на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх, теперь должны оплачивать визу. Об этом сообщает портал «Турпром».

Теперь отдыхающие должны будут заплатить за нее 25 долларов, что при нынешнем курсе составляет примерно 1850 рублей.

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В прошлом году Египта освободил туристов, приезжающих на курорты Красного моря, от уплаты визовых сборов во время пандемии. Такая акция действовала с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021-го.

Вместе с тем турфирмы призвали правительство Египта продлить льготный период до начала следующего зимнего туристического сезона, 1 ноября. Они пояснили, что это могло бы привлечь туристов и возродить отрасль, которая пострадала на фоне разного рода ограничений. Однако власти все же ввели визовый сбор.


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ФОТО: РИА Новости/Павел Давыдов
ТЕГИ:ВизаЕгипет
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