Египет ввел для туристов плату за визу

В прошлом году Египта освободил туристов, приезжающих на курорты Красного моря, от уплаты визовых сборов во время пандемии. Такая акция действовала с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021-го.

Вместе с тем турфирмы призвали правительство Египта продлить льготный период до начала следующего зимнего туристического сезона, 1 ноября. Они пояснили, что это могло бы привлечь туристов и возродить отрасль, которая пострадала на фоне разного рода ограничений. Однако власти все же ввели визовый сбор.



