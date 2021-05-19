В Минтуризма Турции прокомментировали возможность возобновления авиасообщения с РФ
Согласованной даты возобновления авиасообщения между Турцией и Россией пока нет, передает ТАСС, ссылаясь на источник в Министерстве культуры и туризма Турции.
Собеседник агентства сообщил об этом, комментируя итоги поездки турецких официальных лиц в РФ.
Ранее сообщалось, что запрет на перелеты между РФ и Турцией могут отменить 15 июня, отмечает РИА ФАН.
Россия из-за роста случаев заражения коронавирусом ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня, напоминает ОТР. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все июньские рейсы в республику, за исключением разрешенных двух рейсов в неделю, отмечает МИР 24. В свою очередь, компания S7 отменила все рейсы в Турцию до осени, продажи билетов будут возобновлены только после восстановления благоприятной эпидобстановки в этой стране, сообщает Ura.ru.
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