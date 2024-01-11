АТОР: Россияне в 2023 году побили исторический рекорд по турпотоку на Сейшелы

Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка станут самыми популярными зарубежными направлениями у россиян в 2024 году, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.

Отмечая желание россиян возвращаться в привычные страны, представители рынка прогнозируют рост популярности немассовых курортов. Также ожидается прирост числа туристов, которые не ориентируются на наличие прямых перелетов при выборе направления для отдыха, сообщает АТОР, передает «Радиоточка НСН».

