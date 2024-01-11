АТОР: Россияне в 2023 году побили исторический рекорд по турпотоку на Сейшелы

Россияне в 2023 году побили исторический рекорд по турпотоку на Сейшелы (38, 1 тысячи визитов), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, Россия вошла в тройку ключевых въездных рынков Сейшельских островов по итогам прошедшего года. Первое место заняла Германия (54,9 тысячи визитов), второе — Франция (42,4 тысячи визитов).

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Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка станут самыми популярными зарубежными направлениями у россиян в 2024 году, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.

Отмечая желание россиян возвращаться в привычные страны, представители рынка прогнозируют рост популярности немассовых курортов. Также ожидается прирост числа туристов, которые не ориентируются на наличие прямых перелетов при выборе направления для отдыха, сообщает АТОР, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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