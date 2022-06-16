Египет снял все коронавирусные ограничения для туристов из-за рубежа
16 июня 202219:14
Власти Египта приняли решение отменить ограничения на въезд в страну, ранее введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
После отмены ограничений при въезде на территорию страны более не требуется предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе.
Сообщается, что решение принято в связи с положительной эпидемиологической обстановкой в стране.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru