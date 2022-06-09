Россиянам рассказали, во сколько обойдется поездка в Турцию или Египет этим летом
Руководитель Регионального совета РСТ Санаева Ольга отметила, что Турция и Египет остаются самыми доступными зарубежными направлениями для отдыха.
Турция и Египет по-прежнему остаются доступными направлениями с финансовой точки зрения для российских туристов, заявила вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Санаева Ольга в пресс-центре НСН.
«Если говорить по Египту – на двоих поездка в трехзвездочный отель будет стоить 70-90 тысяч на неделю, если говорим о более высокозвездочных отелях, то где-то 120-150. По Турции сложнее, там широкий спектр, это зависит от длительности, от количества людей, какой курорт и какую категорию отеля человек выбирает. В любом случае это все в доступе», - рассказала Санаева.
Ранее руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора Алеан Илья Уманский в пресс-центре НСН рассказал, что россияне посещают ближайшие страны не только как туристы, но и для оформления банковских карт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- В Евросоюзе призвали не покупать у России вывезенное с Украины зерно
- В России утвердили стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах
- СМИ: один человек погиб в массовом ДТП в Московской области
- Песков прокомментировал слова Делимханова о сроках спецоперации
- Песков заявил, что новых отключений от поставок газа не планируется
- Ректор МГУ исключил радикальную реформу образования после Болонской системы
- Песков рассказал о статусе украинского языка на Донбассе
- Мишустин увеличил резервный фонд кабмина на 551,4 млрд рублей
- Лавров призвал Киев отказаться от милитаристской риторики
- Microsoft анонсировала большое обновление Windows
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru