Россиянам рассказали, во сколько обойдется поездка в Турцию или Египет этим летом

Турция и Египет по-прежнему остаются доступными направлениями с финансовой точки зрения для российских туристов, заявила вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Санаева Ольга в пресс-центре НСН.

«Если говорить по Египту – на двоих поездка в трехзвездочный отель будет стоить 70-90 тысяч на неделю, если говорим о более высокозвездочных отелях, то где-то 120-150. По Турции сложнее, там широкий спектр, это зависит от длительности, от количества людей, какой курорт и какую категорию отеля человек выбирает. В любом случае это все в доступе», - рассказала Санаева.

Ранее руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора Алеан Илья Уманский в пресс-центре НСН рассказал, что россияне посещают ближайшие страны не только как туристы, но и для оформления банковских карт.

