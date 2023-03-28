Египет планирует к 2028 году принимать 30 миллионов туристов

«В стране рассчитывают на рост инвестиций в сферу туризма и увеличение числа летающих в государство авиакомпаний», - сказала Шаляби.

В этом году Египет хочет привлечь больше 15 миллионов туристов. Это на три миллиона иностранцев больше, чем в 2021 году. Для Египта туризм является одним из ключевых источников дохода. Прибыль в этой сфере хотят нарастить до 30 миллиардов долларов.

Ранее туроператоры составили список самых популярных национальных туристических маршрутов в России. Отмечается, что в России сейчас официально действуют 35 таких маршрутов, от Калининграда до Сахалин, сообщает НСН.

