Египет и ОАЭ стали лидерами спроса на мартовские туры
Россияне предпочли отправиться на мартовские праздники в Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд, свидетельствуют данные компании «Росгосстрах» и сервиса Travelata.ru.
Египет для отдыха выбрали 24% туристов. Средняя цена тура составила 167 тысяч рублей против 142 тысяч годом ранее.
ОАЭ предпочли 19% туристов, а Таиланд - 18%. При этом почти 14% путешественников выбрали российские курорты со средним чеком в 62 тысячи рублей, пишет «Газета.Ru».
По данным СМИ, турецкие отельеры для привлечения туристов из России снизили цены на 20%, передает «Радиоточка НСН».
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