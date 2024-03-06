Египет и ОАЭ стали лидерами спроса на мартовские туры

Россияне предпочли отправиться на мартовские праздники в Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд, свидетельствуют данные компании «Росгосстрах» и сервиса Travelata.ru.

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Египет для отдыха выбрали 24% туристов. Средняя цена тура составила 167 тысяч рублей против 142 тысяч годом ранее.

ОАЭ предпочли 19% туристов, а Таиланд - 18%. При этом почти 14% путешественников выбрали российские курорты со средним чеком в 62 тысячи рублей, пишет «Газета.Ru».

По данным СМИ, турецкие отельеры для привлечения туристов из России снизили цены на 20%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаиландОАЭЕгипетРоссийские Туристы

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