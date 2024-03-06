Египет и ОАЭ стали лидерами спроса на мартовские туры

Египет для отдыха выбрали 24% туристов. Средняя цена тура составила 167 тысяч рублей против 142 тысяч годом ранее.

ОАЭ предпочли 19% туристов, а Таиланд - 18%. При этом почти 14% путешественников выбрали российские курорты со средним чеком в 62 тысячи рублей, пишет «Газета.Ru».

По данным СМИ, турецкие отельеры для привлечения туристов из России снизили цены на 20%, передает «Радиоточка НСН».

