«Едут на разведку»: Загрузка отелей в Крыму составляет 50%, пик ожидают на бархатный сезон

«В среднем по Крыму загрузка по малому бизнесу 50%. Южный берег Крыма чуточку больше загружен. Горный Крым в выходные загружен до 100%, это туры выходного дня. Это не гости с материка, 90% - это внутренний турист, Крым и Севастополь. Меньше загрузка идет на западном побережье, хотя не понимаю, почему. Пляжи здесь функционируют, море чистое и теплое. В этом году очень сильно сократилась глубина бронирования. Туристы не привязываются ко времени, просто приезжают и спрашивают свободные номера. Таких туристов в этом году 30%», - отметила Стамбульникова.

По ее словам, сегодня туристы сначала едут в Крым «на разведку», чтобы изучить обстановку и выбрать наилучшее место для длительного отдыха в августе-сентябре.

«Сегодня люди хотят максимально увидеть все на полуострове, едут сначала на южный берег Крым, начиная с Алушты, заезжают в горный Крым, потом едут на восток или запад. Но появилось очень много туристов, которые «едут в разведку» и планируют еще раз вернуться в августе-сентябре. Каждый четвертый турист приезжает на два-три дня и планирует вернуться еще раз уже на бархатный сезон. Люди разведают обстановку, объекты, проверяют новые места, сервис, питание, какие есть развлечения. Потому что информация очень противоречивая сейчас, вплоть до того, что у нас купаться якобы нельзя из-за подрыва Каховской ГЭС», - заключила собеседница НСН.

Ранее президент Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в интервью «Радиоточке НСН» рассказал о проблемах в отечественной туриндустрии, которые надо решать.

