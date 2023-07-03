«Едут на разведку»: Загрузка отелей в Крыму составляет 50%, пик ожидают на бархатный сезон
Председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова заявила в эфире НСН, что особой популярностью пользуются горные туры выходного дня.
Средняя загрузка отелей в Крыму в этом сезоне составляет 50%, каждый четвертый турист планирует вернуться на полуостров в бархатный сезон, рассказала НСН председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова.
Накануне министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что восьмикилометровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Он отметил, что желающим попасть в Крым придется провести в пробке порядка 5 часов. Стамбульникова рассказала, как обстоят дела с количеством туристов в этом году.
«В среднем по Крыму загрузка по малому бизнесу 50%. Южный берег Крыма чуточку больше загружен. Горный Крым в выходные загружен до 100%, это туры выходного дня. Это не гости с материка, 90% - это внутренний турист, Крым и Севастополь. Меньше загрузка идет на западном побережье, хотя не понимаю, почему. Пляжи здесь функционируют, море чистое и теплое. В этом году очень сильно сократилась глубина бронирования. Туристы не привязываются ко времени, просто приезжают и спрашивают свободные номера. Таких туристов в этом году 30%», - отметила Стамбульникова.
По ее словам, сегодня туристы сначала едут в Крым «на разведку», чтобы изучить обстановку и выбрать наилучшее место для длительного отдыха в августе-сентябре.
«Сегодня люди хотят максимально увидеть все на полуострове, едут сначала на южный берег Крым, начиная с Алушты, заезжают в горный Крым, потом едут на восток или запад. Но появилось очень много туристов, которые «едут в разведку» и планируют еще раз вернуться в августе-сентябре. Каждый четвертый турист приезжает на два-три дня и планирует вернуться еще раз уже на бархатный сезон. Люди разведают обстановку, объекты, проверяют новые места, сервис, питание, какие есть развлечения. Потому что информация очень противоречивая сейчас, вплоть до того, что у нас купаться якобы нельзя из-за подрыва Каховской ГЭС», - заключила собеседница НСН.
Ранее президент Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в интервью «Радиоточке НСН» рассказал о проблемах в отечественной туриндустрии, которые надо решать.
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