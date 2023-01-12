«Дороже на 40%»: Куда россияне смогут отправиться в 2023 году

Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян в беседе с НСН рассказал, что в 2023 году на фоне закрытой Европы и сложностей с авиасообщением цены на популярные среди россиян направления вырастут до 40%.

«Цены выше, чем в прошлом году, Крым – единственное направление, где цены на 40% ниже прошлогодних, это связано с тем, что полуостров оказался в географическом тупике. Сочи – это единственный сейчас открытый аэропорт на всем Черноморском побережье России, цены будут в Сочи выше на 15-20%, чем в прошлом году. Подорожает и Петербург, и Калининград в условиях закрытой Европы – также на 15-20%. Этим летом Европа вряд ли откроется для россиян», - объяснил он.

Самыми доступными зарубежными направлениями в этом году останутся Турция и Египет, но и здесь цены значительно подрастут из-за «нехватки самолетов», добавил Мкртчян.

«Что касается зарубежных направлений, здесь другая ситуация, отели того же Египта цены не поднимают, но перевозка подорожала значительно, у нас сейчас дикая нехватка самолетов, которые могут летать за рубеж. И Турция, и Египет будут дороже, Турция выросла на 30-40%, Египет – на 15-20%. Раньше люди могли полететь в Грецию, на Кипр – конкуренты Турции, сейчас нет рейсов туда. Есть россияне, которые летают и на Мальдивы, и в Арабские Эмираты, но это другой ценовой сегмент, туда за 50 тысяч рублей на двоих на неделю, как в Египет, полететь невозможно», - заключил собеседник НСН.