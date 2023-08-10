С начала года Петербург посетили 173 тысячи иностранных туристов
Доля иностранцев среди посетивших Санкт-Петербург туристов составила 4%. Такие данные привел городской комитет по развитию туризма со ссылкой на аналитиков «Турбарометра Санкт-Петербурга».
За первые шесть месяцев 2023 года Северную столицу посетили 173 тысячи гостей из-за рубежа. Отмечается, что в Санкт-Петербург стали чаще приезжать жители Турции, Ирана, Катара, Китая и стран СНГ.
Всего за первое полугодие в городе на Неве побывали четыре миллиона туристов.
В Минэкономразвития в четверг сообщили, что со следующей недели российские туристы получат право на безвизовое посещение Китая, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru