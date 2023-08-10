С начала года Петербург посетили 173 тысячи иностранных туристов

За первые шесть месяцев 2023 года Северную столицу посетили 173 тысячи гостей из-за рубежа. Отмечается, что в Санкт-Петербург стали чаще приезжать жители Турции, Ирана, Катара, Китая и стран СНГ.

Всего за первое полугодие в городе на Неве побывали четыре миллиона туристов.

В Минэкономразвития в четверг сообщили, что со следующей недели российские туристы получат право на безвизовое посещение Китая, передает «Радиоточка НСН».

