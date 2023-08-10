Россия направила Индии предложение о безвизовом групповом туробмене
Россия направила Индии предложение о безвизовом групповом обмене туристами. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».
Министр напомнил, что ранее был запущен безвизовый обмен с Китаем и Ираном. Он действует с 1 августа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Дальше у нас Индия, еще надо межправ заключать и так далее. Будем дальше развивать», — указал Решетников.
По словам главы Минэкономразвития, российская сторона направила предложение индийским партнерам, ведется его проработка по дипломатическим каналам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru