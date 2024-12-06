Для туристов из России подготовят рекомендации по въезду в Мексику

Российские туроператоры совместно с посольством Мексики договорились создать рекомендации для туристов из России, чтобы минимизировать отказы во въезде в страну. В мексиканском посольстве сообщили РБК, что инициатива была обсуждена 6 декабря на встрече с представителями 12 туроператоров.

В рамках договоренностей посольство подготовит инструкцию по оформлению документов для путешественников, а также создаст рекомендации по прохождению миграционного контроля. Среди прочих мер стороны договорились о разработке базы данных с информацией о турпакетах и поддержании прямого контакта с миграционными властями Мексики.

Российские туристы испытывают проблемы с въездом в Мексику

Представители туроператоров отметили, что туристам помогут подготовиться к стандартным вопросам на границе — о цели поездки, маршруте, месте проживания и способе оплаты. Вопросы зачастую задаются на испанском языке, и туристы пользуются переводчиками.

Инициатива появилась на фоне участившихся отказов россиянам в пересечении границы. По словам посла Мексики Эдуардо Вильегаса Мехиаса, в 2024 году около 5% российских туристов столкнулись с такими трудностями. Причинами отказов в посольстве назвали несоответствие документов или ответы на собеседовании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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