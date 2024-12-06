Для туристов из России подготовят рекомендации по въезду в Мексику

Российские туроператоры совместно с посольством Мексики договорились создать рекомендации для туристов из России, чтобы минимизировать отказы во въезде в страну. В мексиканском посольстве сообщили РБК, что инициатива была обсуждена 6 декабря на встрече с представителями 12 туроператоров.

В рамках договоренностей посольство подготовит инструкцию по оформлению документов для путешественников, а также создаст рекомендации по прохождению миграционного контроля. Среди прочих мер стороны договорились о разработке базы данных с информацией о турпакетах и поддержании прямого контакта с миграционными властями Мексики.