Депутат Тарбаев: в России набирает популярность медицинский туризм

Он также указал на то, что несмотря на нарастающую популярность, в этом сегменте есть еще над чем поработать.

По его мнению, люди выбирают санаторно-курортный отдых не ради лечения, а для отдыха. Однако нужно создать такие условия, чтобы турист не ассоциировал курорты с болезненными лечебными процедурами.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что в ряде городов России отсутствуют свободные локации для строительства отелей, при этом у владельцев гостиниц часто нет возможности провести реновацию на действующих объектах.

