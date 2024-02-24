Депутат Тарбаев: в России набирает популярность медицинский туризм
В России наблюдается интерес к медицинскому туризму, отметил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в беседе с АиФ.
Он также указал на то, что несмотря на нарастающую популярность, в этом сегменте есть еще над чем поработать.
По его мнению, люди выбирают санаторно-курортный отдых не ради лечения, а для отдыха. Однако нужно создать такие условия, чтобы турист не ассоциировал курорты с болезненными лечебными процедурами.
Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что в ряде городов России отсутствуют свободные локации для строительства отелей, при этом у владельцев гостиниц часто нет возможности провести реновацию на действующих объектах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru