COVID-сертификаты с сайта госуслуг нельзя использовать для поездок за рубеж

Российские электронные сертификаты вакцинации на английском языке, полученные на портале госуслуг, не примут за рубежом, сообщает «Интерфакс».

Документ формируется на общегражданский паспорт, в нем нет данных загранпаспорта.

В ряде европейских стран ранее уже сообщили, что готовы принимать туристов, вакцинированных «Спутник V», при наличии документов о прививке. В частности, Греция будет принимать туристов с 14 мая, также их готова принимать Хорватия.



