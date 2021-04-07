COVID-сертификаты с сайта госуслуг нельзя использовать для поездок за рубеж

Российские электронные сертификаты вакцинации на английском языке, полученные на портале госуслуг, не примут за рубежом, сообщает «Интерфакс».

Документ формируется на общегражданский паспорт, в нем нет данных загранпаспорта.

В ряде европейских стран ранее уже сообщили, что готовы принимать туристов, вакцинированных «Спутник V», при наличии документов о прививке. В частности, Греция будет принимать туристов с 14 мая, также их готова принимать Хорватия.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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