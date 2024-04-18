Парламент Финляндии обсудит ужесточение получения гражданства
Кабмин Финляндии внёс на рассмотрение в парламент законопроект, предполагающий ужесточение получения гражданства страны. Об этом сообщает пресс-служба финского правительства.
В частности, для получения финского гражданства потребуется проживать в Финляндии восемь лет вместо нынешних пяти, также предлагается сократит периоды отсутствия в стране, которые будут включаться в период непрерывного проживания.
«Реформа будет реализована поэтапно посредством трёх законодательных проектов», - заключили в правительстве.
Ранее боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что стал изгоем в своей семье после того, как отказался от гражданства США и получил российский паспорт, сообщает RT.
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- Парламент Финляндии обсудит ужесточение получения гражданства
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru