Парламент Финляндии обсудит ужесточение получения гражданства

В частности, для получения финского гражданства потребуется проживать в Финляндии восемь лет вместо нынешних пяти, также предлагается сократит периоды отсутствия в стране, которые будут включаться в период непрерывного проживания.

«Реформа будет реализована поэтапно посредством трёх законодательных проектов», - заключили в правительстве.

Ранее боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что стал изгоем в своей семье после того, как отказался от гражданства США и получил российский паспорт, сообщает RT.

