Число рейсов между Россией и Израилем с июня вырастет с 18 до 34

Количество рейсов между Россией и Израилем с июня вырастет до 34, сообщил директор российского департамента министерства туризма Израиля Владимир Шкляр.

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По его словам, Израиль очень ждет российских туристов.

Сейчас из России в Израиль выполняются 18 рейсов. Шкляр отметил, что рейсы будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Также рассматриваются полеты из Кавминвод.

Ранее в Китае решили облегчить предоставление платежных услуг для путешественников, прибывающих в страну из-за рубежа, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Тарасенков
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