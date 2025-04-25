Число рейсов между Россией и Израилем с июня вырастет с 18 до 34

По его словам, Израиль очень ждет российских туристов.

Сейчас из России в Израиль выполняются 18 рейсов. Шкляр отметил, что рейсы будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Также рассматриваются полеты из Кавминвод.

Ранее в Китае решили облегчить предоставление платежных услуг для путешественников, прибывающих в страну из-за рубежа, напоминает «Свободная пресса».

