Число бронирований туров на осень выросло на 5-25% за год
Количество бронирований туров на эту осень выросло на 5-25% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников туристического рынка.
По информации издания, спрос российских туристов на туры в бархатный сезон увеличился на 25% год к году, рассказали в Travelata.ru. В «Слетать.ру» зафиксировали рост продаж на 5% и отметили, что бронирования идут на уровне августа, а сезонного снижения активности не наблюдается.
Кроме того, издание сообщает о росте на 15% среднего чека по всем направлениям. На сегодняшний день он составляет 164 тысяч рублей.
По данным OneTwoTrip, россияне с детьми предпочли провести лето в Москве и Стамбуле, сообщает «Радиоточка НСН».
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