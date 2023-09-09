Число бронирований туров на осень выросло на 5-25% за год

По информации издания, спрос российских туристов на туры в бархатный сезон увеличился на 25% год к году, рассказали в Travelata.ru. В «Слетать.ру» зафиксировали рост продаж на 5% и отметили, что бронирования идут на уровне августа, а сезонного снижения активности не наблюдается.

Кроме того, издание сообщает о росте на 15% среднего чека по всем направлениям. На сегодняшний день он составляет 164 тысяч рублей.

По данным OneTwoTrip, россияне с детьми предпочли провести лето в Москве и Стамбуле, сообщает «Радиоточка НСН».

