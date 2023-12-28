OneTwoTrip: российские туристы проведут Рождество в Москве и Стамбуле

Эксперты проанализировали данные по бронированиям отелей на 7 января. Как выяснилось, в этот раз дома останется 55 процентов граждан, что на 12 процентов больше, чем в прошлый раз. Самыми популярными городами в России стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Воронеж и Мурманск.

За рубежом самым востребованным стал Стамбул (Турция). Там проведут Рождество 10 процентов российских туристов. 5 процентов отметят праздник в Бангкоке (Таиланд), 4 – на Пхукете (Таиланд), по 3 процента – в Минске (Белоруссия) и Дубае (ОАЭ).

Ранее стало известно, что большинство россиян (17%) мечтают отметить Новый год на горнолыжном курорте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

