Чернышенко: РФ стала одним из лидеров по въездному туризму
Россия является одной из стран-лидеров по въездному туризму, несмотря на санкции. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Так, в ходе награждения победителей Всероссийской программы «Классная страна» он отметил, что огромное количество туристов продолжают приезжать в страну.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что в 2023 году российская столица приняла на 22% больше гостей, а число бизнес-поездок увеличилось на 28%. По его словам, этого удалось достичь «благодаря постоянному улучшению городской инфраструктуры», а также «ориентации на глобальные тренды», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru