Чернышенко: РФ стала одним из лидеров по въездному туризму

Так, в ходе награждения победителей Всероссийской программы «Классная страна» он отметил, что огромное количество туристов продолжают приезжать в страну.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что в 2023 году российская столица приняла на 22% больше гостей, а число бизнес-поездок увеличилось на 28%. По его словам, этого удалось достичь «благодаря постоянному улучшению городской инфраструктуры», а также «ориентации на глобальные тренды», передает «Радиоточка НСН».

