Чехия с 15 мая откроется для вакцинированных от COVID-19 туристов из ЕС
Власти Чехии с 15 мая разрешат въезд в республику туристам из стран Евросоюза, прошедшим полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции зарегистрированными в Европе препаратами. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
При этом европейским туристам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие прохождение полного цикла вакцинации от COVID-19.
«Прививки им [туристам] должны быть сделаны не позже, чем за 14 дней перед прибытием в республику», — цитирует Бабиша ТАСС.
Премьер-министр отметил, что Чехия ведет переговоры об этом со странами-соседями, а также со Словенией, Венгрией, Хорватией, Грецией и Болгарией.
Сейчас для въезда в Чехию необходимы справки об отрицательных тестах на COVID-19 и самоизоляция до получения результата проведенного после прибытия в страну ПЦР-теста. При этом поездки с туристическими целями запрещены.
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