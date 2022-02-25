Чехия объявила о прекращении выдачи виз россиянам
Чехия из-за военной операции на Украине временно прекращает выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России. Об этом заявил в пятницу премьер-министр республики Петр Фиала, передает ТАСС.
По его словам, исключения будут действовать лишь в случаях, когда визы [и виды на жительство] необходимы «по гуманитарным соображениям».
Россия ранее запретила прилет и транзит всех самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней. Перед этим британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон запрещает деятельность «Аэрофлота» в Соединенном Королевстве.
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