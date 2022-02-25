Чехия объявила о прекращении выдачи виз россиянам

Чехия из-за военной операции на Украине временно прекращает выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России. Об этом заявил в пятницу премьер-министр республики Петр Фиала, передает ТАСС.

По его словам, исключения будут действовать лишь в случаях, когда визы [и виды на жительство] необходимы «по гуманитарным соображениям».