Гусев призвал не допустить в России онлайн-торговлю алкоголем и табаком
Интернет должен оставаться пространством для развития детей, а не каналом формирования зависимостей, сказал НСН Дмитрий Гусев.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН заявил о поддержке требования женского и родительского сообщества о введении моратория на онлайн-торговлю алкоголем и табаком.
«Легализация дистанционной продажи товаров с возрастными ограничениями, а именно алкоголя и табака, однозначно является угрозой демографической безопасности страны и прямым саботажем стратегии развития здравоохранения, утвержденной президентом. Интернет должен оставаться пространством для развития детей, а не каналом формирования зависимостей. Мы поддерживаем требование женского и родительского сообщества о введении моратория на онлайн-торговлю алкоголем и табаком и разработке законодательных норм, вводящих запрет на легализацию дистанционной продажи вредоносных товаров», — сказал собеседник НСН.
Развитие цифровых технологий и рост маркетплейсов сделали онлайн‑торговлю привычной частью повседневности. Вместе с тем обострилась проблема бесконтрольной продажи товаров с возрастными ограничениями — алкоголя, табака и никотиносодержащей продукции. Благодаря агрессивному цифровому продвижению такие товары становятся легкодоступными для несовершеннолетних, что создаёт серьёзные угрозы: страдает здоровье подрастающего поколения, в том числе репродуктивное здоровье девушек, нарушается физическое развитие детей и подростков, а в долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на демографии страны. Родительские и женские организации призывают государство ввести чёткие и действенные ограничения на дистанционную продажу вредных продуктов.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что продажа вина через маркетплейсы — настоящее преступление и популяризация алкоголя, которая позволит обходить ограничения на его продажу.
