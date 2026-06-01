«Легализация дистанционной продажи товаров с возрастными ограничениями, а именно алкоголя и табака, однозначно является угрозой демографической безопасности страны и прямым саботажем стратегии развития здравоохранения, утвержденной президентом. Интернет должен оставаться пространством для развития детей, а не каналом формирования зависимостей. Мы поддерживаем требование женского и родительского сообщества о введении моратория на онлайн-торговлю алкоголем и табаком и разработке законодательных норм, вводящих запрет на легализацию дистанционной продажи вредоносных товаров», — сказал собеседник НСН.

Развитие цифровых технологий и рост маркетплейсов сделали онлайн‑торговлю привычной частью повседневности. Вместе с тем обострилась проблема бесконтрольной продажи товаров с возрастными ограничениями — алкоголя, табака и никотиносодержащей продукции. Благодаря агрессивному цифровому продвижению такие товары становятся легкодоступными для несовершеннолетних, что создаёт серьёзные угрозы: страдает здоровье подрастающего поколения, в том числе репродуктивное здоровье девушек, нарушается физическое развитие детей и подростков, а в долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на демографии страны. Родительские и женские организации призывают государство ввести чёткие и действенные ограничения на дистанционную продажу вредных продуктов.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что продажа вина через маркетплейсы — настоящее преступление и популяризация алкоголя, которая позволит обходить ограничения на его продажу.

