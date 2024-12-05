«Бронируют 2025 год»: Заполняемость речных круизов в России впервые достигла 100%

«Могу сказать, что спрос увеличивается ежегодно, мы это наблюдаем. Это отражается на заполняемости теплоходов, заполняемость очень высокая. Этим летом мы, наконец, увидели заполняемость в 100%, все каюты были заняты. В 2024 году был всего один новый теплоход введен в эксплуатацию, поэтому пока о большом расширении речи не идет. Но в проекте есть строительство нескольких новых теплоходов», - рассказала она.

По ее словам, формировать новые направления достаточно сложно из-за инфраструктурных ограничений, но компании всегда предлагают необычные варианты путешествий.

«О новых направлениях говорить сложно, так как здесь мы очень зависим от причальной инфраструктуры. Поэтому компании стараются создать новые форматы путешествия, по-разному сложить маршруты, сделать разные варианты для туристов. В последние годы туристы очень часто покупают только часть круиза, такой возможности раньше не было. Например, не полный маршрут Москва-Санкт-Петербург-Москва, а только в одну сторону. Человек может выйти там, где ему удобно, это очень востребовано сегодня», - отметила Гончарова.

В связи с этим она посоветовала бронировать речные поездки на 2025 год заранее, сейчас действуют скидки раннего бронирования.

«Всегда есть скидки раннего бронирования, это скидки в начале продаж на следующий сезон. Начали мы продажи официально в июле, пока еще на какие-то рейсы сохраняется такая скидка. Сейчас поездки на 2025 год можно купить дешевле. Но есть направления, которые раскупаются сильно заранее, поэтому туристам надо позаботиться об этом. Если планируется отпуск на 14-20 дней, это тоже надо заранее выбрать, чтобы потом не остаться без теплохода и каюты», - посоветовала собеседница НСН.

Для круизных компаний сейчас важно получить поддержку от государства на модернизацию теплоходов, так как потенциал спроса круизного туризма очень высок, заявила ранее директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова «Радиоточке НСН».

