«Большой удар». В АТОР не спешат подсчитывать убытки от запрета на Турцию

Чистый убыток российской туриндустрии от прекращения авиасообщения с Турцией можно будет подсчитать после 1 июня, сказала на пресс-конференции в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Удар нанесен большой. Мы подсчитывали стоимость средств, внесенных за туры с 15 апреля по 31 мая. Не общую стоимость туров, которая составляет более 300 млн евро, а общую стоимость средств, которая составила 32 млрд рублей. Это не просто потеря для туристической индустрии, но и удар по туристам», - сказала Ломидзе.

При этом она отметила, что чистый убыток самой индустрии в связи с закрытием Турции пока подсчитывать преждевременно. Об этом можно будет говорить после 1 июня, в зависимости от того, продлится запрет на Турцию или нет.

Как сообщалось, из-за пандемии Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

