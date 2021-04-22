«Большой удар». В АТОР не спешат подсчитывать убытки от запрета на Турцию
Оценить последствия для туриндустрии от приостановки авиасообщения России с Турцией можно будет не раньше лета, сказала на пресс-конференции в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Чистый убыток российской туриндустрии от прекращения авиасообщения с Турцией можно будет подсчитать после 1 июня, сказала на пресс-конференции в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Удар нанесен большой. Мы подсчитывали стоимость средств, внесенных за туры с 15 апреля по 31 мая. Не общую стоимость туров, которая составляет более 300 млн евро, а общую стоимость средств, которая составила 32 млрд рублей. Это не просто потеря для туристической индустрии, но и удар по туристам», - сказала Ломидзе.
При этом она отметила, что чистый убыток самой индустрии в связи с закрытием Турции пока подсчитывать преждевременно. Об этом можно будет говорить после 1 июня, в зависимости от того, продлится запрет на Турцию или нет.
Как сообщалось, из-за пандемии Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.
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