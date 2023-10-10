Большинство россиян планируют путешествовать по России в новогодние праздники

Россияне в текущем году чаще всего (71,6%) выбирают путешествия внутри страны в новогодние праздники, говорится в результатах исследования сервиса «Яндекс Путешествия».

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Далее в списке идут страны дальнего зарубежья и СНГ (24,9%). Среди российских городов пользователи сервиса для новогодних путешествий выбирают Москву, Калининград, Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Из зарубежных направлений — Таиланд, Турцию, ОАЭ, Шри-Ланку, Индию, Узбекистан, Китай, Индонезию и Сербию. А из курортов — Пхукет, Бангкок, Дубай, Коломбо, Стамбул, Анталью, Денпасар. Для поездок по ближнему зарубежью россияне отдают предпочтение Минской области, Абхазии, Могилевской, Брестской Самаркандской областям.

Ранее стали известны страны, где можно пострадать за шутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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