Перечислены страны, где можно пострадать за шутки
Названы страны, в которых можно пострадать из-за неуместного юмора, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис tutu.
В Египте лучше не критиковать политиков, не шутить на темы национальности, религии, традиций. За безобидную шутку можно попасть в тюрьму.
В Таиланде не стоит шутить о членах королевской семьи. Кроме того, в королевстве нельзя наступать на деньги или рвать их, поскольку на них тоже изображен монарх.
В Турции может показаться, что в Турции слишком трепетно относятся к первому президенту Мустафе Кемалю Ататюрку. Это нельзя высмеивать. Не стоит шутить и над современной экономикой — курс лиры падает, и многим совсем не до смеха.
Многие шутки в Китае основаны на игре слов, и посмеяться над ними без знания китайского невозможно. Стоит избегать сложных тем: политики, истории и личных отношений. Упоминать коронавирус в юмористическом ключе тоже не стоит.
В ОАЭ не нужно использовать ненормативную лексику в общественных местах, в том числе на иностранном языке, даже если она часть шутки. За это могут выписать штраф или отправить в тюрьму.
В США лучше не шутить на тему расы и гендера, не обсуждать вес, политические взгляды и количество заработанных денег.
В Японии уместно смеяться над бытовыми неурядицами. А сарказм лучше оставить при себе. Как правило, японцы шутят только с друзьями, когда чувствуют себя легко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru