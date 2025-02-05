Более 70 тысяч российских туристов посетили Израиль в 2024 году

По объему турпотока в прошлом году Россия заняла четвертое место. В израильском ведомстве отметили активную работу над восстановлением турпотока.

Всего в 2024 году Израиль принял 961 тысячу туристов. Активнее всего сюда приезжали путешественники из США (330,3 тысячи человек), Франции (130,7 тысячи туристов) и Великобритании (79,1 тысячи отдыхающих).

Ранее российский турпоток в Таиланд в январе вырос на 16,7% в годовом выражении. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

