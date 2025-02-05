Более 70 тысяч российских туристов посетили Израиль в 2024 году
В 2024 году Израиль посетили 72 600 туристов из России. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма Израиля.
По объему турпотока в прошлом году Россия заняла четвертое место. В израильском ведомстве отметили активную работу над восстановлением турпотока.
Всего в 2024 году Израиль принял 961 тысячу туристов. Активнее всего сюда приезжали путешественники из США (330,3 тысячи человек), Франции (130,7 тысячи туристов) и Великобритании (79,1 тысячи отдыхающих).
Ранее российский турпоток в Таиланд в январе вырос на 16,7% в годовом выражении. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru