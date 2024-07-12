Более 60% опрошенных россиян считают идеальным отпуском пляжный отдых

Отмечается, что 33,6% респондентов предпочитают отдых на отечественных курортах, за границу хотели бы отправиться 26,6% опрошенных. При этом посетить летом российские курорты собираются 29,8% опрошенных, а зарубежным курортам отдадут предпочтение 4,7% россиян.

Лучшим вариантом отпуска 13,6% опрошенных назвали экскурсионную поездку по России. Зарубежный туризм предпочитают 6,7% опрошенных.

В этом году россияне активнее выбирают Египет для традиционного летнего отпуска, спрос на курорты этой страны вырос на 20-25% по сравнению с прошлым годом, напоминает RT.

