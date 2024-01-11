Более 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму в период новогодних праздников

Отмечается, что с 27 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в Крыму отдохнули 181,3 тысячи туристов. Указывается, что такой показатель на 2% больше значений прошлого года.

Так, порядка 50% прибыли по Крымскому мосту на автобусах и автомобилях, еще 31% туристов приехали с помощью железнодорожного сообщения. При этом сухопутный маршрут через новые субъекты РФ предпочли 19% туристов.

Ранее, 10 января, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий сообщил, что свыше 450 тысяч туристов провели новогодние праздники в 2024 году на курортах Краснодарского края. По его словам, турпоток в этот период увеличился почти на 7% по сравнению с 2023 годом, передает «Радиоточка НСН».

