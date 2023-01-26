Безвизовые поездки из Приморья в Китай могут разрешить в феврале

Безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем могут быть возобновлены уже в феврале. Об этом сообщили в агентстве по туризму Приморского края.

По данным ведомства, уже получены основные согласования контролирующих органов для обеспечения безвизовых туристических обменов через пункты пропуска в Приморье.

«В настоящее время происходит утверждение механизма электронной регистрации списков туристских групп. Это потребует дополнительного времени в связи с празднованием Восточного нового года и выходными днями в КНР. Ориентировочно на 08 февраля запланировано заседание Межведомственной комиссии, в рамках которого будет утверждена действующая процедура реализации Соглашения ... о безвизовых групповых туристических поездках», — написал глава агентства Арсений Крепский в своем Telegram-канале.

В агентстве по туризму пообещали проинформировать об итогах обсуждений, пишет RT.

Сейчас пересечь российско-китайскую границу можно лишь при наличии соответствующей визы.

Ранее Министерство культуры и туризма КНР анонсировало возобновление организации зарубежных групповых турпоездок. Так, с 6 февраля поставщики туристических услуг в Китае смогут в тестовом режиме начать продажи групповых туров в 20 стран, в том числе в Россию, Таиланд и ОАЭ, пишет «Свободная пресса».

