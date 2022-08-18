«Без Греции, Португалии и Италии»: Россияне лишаются транзитного хаба в виде Эстонии
В Aviasales рассказали, что в июле среди россиян спрос на авиабилеты из Эстонии в Италию вырос на 116%.
Пассажиропоток из России в Финляндию и Эстонию не успел восстановиться после пандемии, поэтому ограничения стран на въезд россиян отразятся на авиаотрасли незначительно, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Власти Эстонии с 18 августа прекратили пропуск в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями. Также с начала сентября дипломатические ведомства Финляндии сократят в два раза число принимаемых заявлений россиян на визы, количество выдаваемых виз станет в 10 раз меньше. Пантелеев отметил, что эти туристические направления нельзя назвать популярными среди россиян.
«Основным способом связи с Финляндией был все-таки наземный транспорт, в Эстонию пассажиропоток авиатранспортом можно было оценить как умеренный, все-таки это не такое популярное туристическое направление. С введением ограничений, связанных с пандемией COVID-19, авиасообщение и вовсе практически прекратилось, до докризисных значений оно не восстановилось. В целом можно сказать, если брать историческую ретроспективу с 2019, 2018 годов, потери пассажиропотока будут наблюдаться, но если сравнивать с 2020 годом, ничего практически не поменяется», - отметил Пантелеев.
При этом в июле россияне чаще всего добирались в другие европейские страны через Эстонию, спрос вырос до 116%. Об этом «Радиоточке НСН» сообщили в пресс-службе сервиса Aviasales.
«В июле мы зафиксировали всплеск количества поисковых запросов, который совпал с моментом, когда были сняты ограничения на выезд из России по суше. В этот момент спрос на авиабилеты из Эстонии в Грецию вырос на 86%, в Чехию - на 98%, в Португалию - на 114%, в Италию - на 116%», - отметили в пресс-службе.
Сегодня вопрос путешествия в Европу заключается не в визах, а в дорогих авиабилетах: их стоимость варьируется в пределах 80-150 тысяч рублей за эконом-класс. Однако лоукостеры из приграничных стран предлагают билеты за 25-30 тысяч рублей, заявил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- Председатель Верховного суда РФ призвал реже отправлять фигурантов дел в СИЗО
- В Подмосковье закрывают леса для посещений
- Кремль: Путин обсудил по телефону с главой Индонезии саммит G20 на Бали
- Эксперт предсказал массовые распродажи квартир в новостройках России
- Диетолог рассказал, кому опасно есть грибы
- Вильфанд: Запах гари в Москве останется надолго
- Юань впервые обогнал доллар по объёму торгов на Московской бирже
- Министры стран ЕС обсудят ограничения по выдачи виз россиянам
- Правительство вдвое увеличило субсидию по переводу транспорта на газ
- СМИ: Шольца освистали во время выступления в Бранденбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru