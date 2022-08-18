«Без Греции, Португалии и Италии»: Россияне лишаются транзитного хаба в виде Эстонии

При этом в июле россияне чаще всего добирались в другие европейские страны через Эстонию, спрос вырос до 116%. Об этом «Радиоточке НСН» сообщили в пресс-службе сервиса Aviasales.

«В июле мы зафиксировали всплеск количества поисковых запросов, который совпал с моментом, когда были сняты ограничения на выезд из России по суше. В этот момент спрос на авиабилеты из Эстонии в Грецию вырос на 86%, в Чехию - на 98%, в Португалию - на 114%, в Италию - на 116%», - отметили в пресс-службе.

Сегодня вопрос путешествия в Европу заключается не в визах, а в дорогих авиабилетах: их стоимость варьируется в пределах 80-150 тысяч рублей за эконом-класс. Однако лоукостеры из приграничных стран предлагают билеты за 25-30 тысяч рублей, заявил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в пресс-центре НСН.

