«Без Греции, Португалии и Италии»: Россияне лишаются транзитного хаба в виде Эстонии

В Aviasales рассказали, что в июле среди россиян спрос на авиабилеты из Эстонии в Италию вырос на 116%.

Пассажиропоток из России в Финляндию и Эстонию не успел восстановиться после пандемии, поэтому ограничения стран на въезд россиян отразятся на авиаотрасли незначительно, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Власти Эстонии с 18 августа прекратили пропуск в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями. Также с начала сентября дипломатические ведомства Финляндии сократят в два раза число принимаемых заявлений россиян на визы, количество выдаваемых виз станет в 10 раз меньше. Пантелеев отметил, что эти туристические направления нельзя назвать популярными среди россиян.

«Основным способом связи с Финляндией был все-таки наземный транспорт, в Эстонию пассажиропоток авиатранспортом можно было оценить как умеренный, все-таки это не такое популярное туристическое направление. С введением ограничений, связанных с пандемией COVID-19, авиасообщение и вовсе практически прекратилось, до докризисных значений оно не восстановилось. В целом можно сказать, если брать историческую ретроспективу с 2019, 2018 годов, потери пассажиропотока будут наблюдаться, но если сравнивать с 2020 годом, ничего практически не поменяется», - отметил Пантелеев.
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При этом в июле россияне чаще всего добирались в другие европейские страны через Эстонию, спрос вырос до 116%. Об этом «Радиоточке НСН» сообщили в пресс-службе сервиса Aviasales.

«В июле мы зафиксировали всплеск количества поисковых запросов, который совпал с моментом, когда были сняты ограничения на выезд из России по суше. В этот момент спрос на авиабилеты из Эстонии в Грецию вырос на 86%, в Чехию - на 98%, в Португалию - на 114%, в Италию - на 116%», - отметили в пресс-службе.

Сегодня вопрос путешествия в Европу заключается не в визах, а в дорогих авиабилетах: их стоимость варьируется в пределах 80-150 тысяч рублей за эконом-класс. Однако лоукостеры из приграничных стран предлагают билеты за 25-30 тысяч рублей, заявил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в пресс-центре НСН.

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:ВизыАвиасообщениеЕвропаЭстония
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