«Авиаторщина»: «Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за нехватки пилотов
В последние два дня июля российской авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить около 70 собственных рейсов в/из московского аэропорта «Шереметьево», сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на онлайн-табло с официального сайта национального перевозчика.
30 июля были отменены 28 рейсов, 31 числа — 40. Кроме того, вечером в последний день июля несколько рейсов были перенесены на 1 августа. Как говорят источники в авиакомпании, перевозчик вновь столкнулся с нехваткой доступных экипажей для укоплектования изначально спланированных рейсов в полном объеме. Это произошло в пиковый период в связи с окончанием календарного месяца, когда санитарная норма по налету в 90 часов у многих уже истекла.
В этот раз «Аэрофлот» заблаговременно отменил рейсы. Поскольку отмены не оперативные, то они даже не отражаются на онлайн-табло аэропортов.
В начале июля «Аэрофлот» стабилизировал расписание рейсов из Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru