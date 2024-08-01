«Авиаторщина»: «Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за нехватки пилотов

30 июля были отменены 28 рейсов, 31 числа — 40. Кроме того, вечером в последний день июля несколько рейсов были перенесены на 1 августа. Как говорят источники в авиакомпании, перевозчик вновь столкнулся с нехваткой доступных экипажей для укоплектования изначально спланированных рейсов в полном объеме. Это произошло в пиковый период в связи с окончанием календарного месяца, когда санитарная норма по налету в 90 часов у многих уже истекла.

В этот раз «Аэрофлот» заблаговременно отменил рейсы. Поскольку отмены не оперативные, то они даже не отражаются на онлайн-табло аэропортов.

В начале июля «Аэрофлот» стабилизировал расписание рейсов из Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

