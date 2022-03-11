Авиакомпания Pegasus приостановит рейсы между Турцией и Россией

Турецкий авиаперевозчик Pegasus приостанавливает рейсы из Турции в Россию и в обратном направлении, говорится в заявлении компании.

В Turkish Airlines опровергли введение ограничений на продажу билетов для россиян

Авиасообщение будет прервано с 13 по 27 марта. Причины такого решения не сообщаются.

Тем временем, авиакомпания Turkish Airlines не вводила каких-либо ограничений на продажу билетов для россиян. Ряд СМИ сообщили 10 марта, что компания разрешает россиянам покупать билеты по маршрутам, которые начинаются и заканчиваются в РФ. В Turkish Airlines опровергли информацию о введении ограничений на продажу билетов для российских граждан.

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ТЕГИ:АвиацияТурция
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