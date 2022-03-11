В Turkish Airlines опровергли введение ограничений на продажу билетов для россиян
В Turkish Airlines опровергли информацию о введении ограничений на продажу билетов для российских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
Ряд СМИ сообщили в четверг о том, что компания разрешает россиянам покупать билеты по маршрутам, которые начинаются и заканчиваются в РФ. Объяснялось это проблемами с прохождением платежей из-за блокировки российских карт Visa и Master Card.
Ранее стало известно, что российские авиакомпании с 8 марта прекращают международные полеты.
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