Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour об отмене рейсов в Египет из России
Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов из России в Египет, сообщил туроператор.
Отмечается, что на решение повлияли введенные рядом стран ограничения.
Туроператор пообещал восстановить полетную программу при положительном развитии событий, такую меру в компании назвали вынужденной.
Все россияне, которые были вынуждены задержаться в Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly, альтернативными авиарейсами отправлены на родину.
Последняя группа отдыхающих вылетела домой вечером 24 декабря рейсом авиакомпании Red Wings, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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