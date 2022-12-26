Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour об отмене рейсов в Египет из России

Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов из России в Египет, сообщил туроператор.

Отмечается, что на решение повлияли введенные рядом стран ограничения.

Туроператор пообещал восстановить полетную программу при положительном развитии событий, такую меру в компании назвали вынужденной.

Генконсул РФ: домой отправлены все остававшиеся в Хургаде россияне

Все россияне, которые были вынуждены задержаться в Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly, альтернативными авиарейсами отправлены на родину.

Последняя группа отдыхающих вылетела домой вечером 24 декабря рейсом авиакомпании Red Wings, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ПолетыЕгипет
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