Авиакомпания Air Malta прекращает полёты из-за банкротства
Мальтийский национальный перевозчик Air Malta весной 2024 года прекратит полёты, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В ведомстве пояснили, что остановка работы популярной у российских туристов авиакомпании связана с банкротством из-за финансовых трудностей.
Отмечается, что запрос на поддержку со стороны Евросоюза был отклонён, в связи с чем 31 марта 2024 года Air Malta выполнит последний рейс.
«Авиаперевозчика с солидной историей постепенно сменит новая авиакомпания - KM Malta Airlines, которая обслуживает 17 аэропортов Европы. Новый перевозчик будет привлекать к финансированию частных инвесторов», - заключили в АТОР.
Ранее Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» десятков россиян и белорусов, попавших под санкции Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru