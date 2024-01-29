Авиакомпания Air Malta прекращает полёты из-за банкротства

В ведомстве пояснили, что остановка работы популярной у российских туристов авиакомпании связана с банкротством из-за финансовых трудностей.

Отмечается, что запрос на поддержку со стороны Евросоюза был отклонён, в связи с чем 31 марта 2024 года Air Malta выполнит последний рейс.

«Авиаперевозчика с солидной историей постепенно сменит новая авиакомпания - KM Malta Airlines, которая обслуживает 17 аэропортов Европы. Новый перевозчик будет привлекать к финансированию частных инвесторов», - заключили в АТОР.

Ранее Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» десятков россиян и белорусов, попавших под санкции Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

