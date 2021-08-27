Авиакомпании возобновляют полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Российские авиакомпании с 27 августа возобновляют рейсы с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей.

Авиакомпании увеличивают количество рейсов на египетские курорты

Ранее авиасообщение было прервано из-за пандемии COVID-19. Российские перевозчики пока не заявили о готовности возобновить рейсы по данным направлениям.

Также сегодняшнего дня увеличится число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

Напомним, с 27 августа увеличивается количество рейсов на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх в Египте.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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