Авиакомпании возобновляют полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею
27 августа 202102:03
Российские авиакомпании с 27 августа возобновляют рейсы с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей.
Ранее авиасообщение было прервано из-за пандемии COVID-19. Российские перевозчики пока не заявили о готовности возобновить рейсы по данным направлениям.
Также сегодняшнего дня увеличится число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.
Напомним, с 27 августа увеличивается количество рейсов на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх в Египте.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru