Авиакомпании возобновляют полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Ранее авиасообщение было прервано из-за пандемии COVID-19. Российские перевозчики пока не заявили о готовности возобновить рейсы по данным направлениям.

Также сегодняшнего дня увеличится число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

Напомним, с 27 августа увеличивается количество рейсов на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх в Египте.

