Авиакомпании увеличивают количество рейсов на египетские курорты

В неделю будет выполняться 15 полетов вместо пяти на каждом маршруте. Кроме того, разрешаются полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 41 регионального российского аэропорта с частотой один рейс в неделю в каждый город.

Авиасообщение с Египтом Россия прекратила в 2015 году после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем. В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене данного запрета.

