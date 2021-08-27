Авиакомпании увеличивают количество рейсов на египетские курорты
Россия с 27 августа увеличивает количество рейсов на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх в Египте.
В неделю будет выполняться 15 полетов вместо пяти на каждом маршруте. Кроме того, разрешаются полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 41 регионального российского аэропорта с частотой один рейс в неделю в каждый город.
Авиасообщение с Египтом Россия прекратила в 2015 году после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем. В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене данного запрета.
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