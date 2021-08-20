Посол Египта гарантировал полную безопасность российским туристам
Посол Египта в Москве Ихаб Наср заявил, что уровень безопасности в египетских аэропортах не только соответствует международным стандартам, но и во многом превосходит подобные меры во многих воздушных гаванях других стран, сообщает РИА Новости.
По его словам, египетские власти гарантируют полную безопасность российских туристов, причём не только в аэропортах, но и в гостиницах.
Также Наср выразил надежду, что возвращение российских туристов на курорты Египта станет важным фактором развития отношений между Каиром и Москвой.
Авиасообщение с Египтом Россия прекратила в 2015 году после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем, сообщает телеканал «360». В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене данного запрета.
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