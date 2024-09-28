Turkish Airlines отказала россиянину в перелете из Стамбула в Панаму

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала россиянину в посадке на рейс из Стамбула в Панаму, после чего уведомила его о годовом запрете на полеты в несколько стран Южной и Латинской Америки. Об этом в интервью РИА Новости сообщил сам пассажир.

Глеб Шатков, который готовится к экспедиции в Антарктиду, рассказал, что намеревался заранее перегнать яхту через Панамский канал для подготовки к ноябрьскому путешествию. Однако 22 сентября, после регистрации на рейс из Черногории с пересадкой в Стамбуле, ему отказали в доступе на следующий рейс до Панамы. Причиной стало то, что обратный билет был куплен отдельным бронированием.