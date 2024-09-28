Turkish Airlines отказала россиянину в перелете из Стамбула в Панаму
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала россиянину в посадке на рейс из Стамбула в Панаму, после чего уведомила его о годовом запрете на полеты в несколько стран Южной и Латинской Америки. Об этом в интервью РИА Новости сообщил сам пассажир.
Глеб Шатков, который готовится к экспедиции в Антарктиду, рассказал, что намеревался заранее перегнать яхту через Панамский канал для подготовки к ноябрьскому путешествию. Однако 22 сентября, после регистрации на рейс из Черногории с пересадкой в Стамбуле, ему отказали в доступе на следующий рейс до Панамы. Причиной стало то, что обратный билет был куплен отдельным бронированием.
Шатков также сообщил, что в аэропорту у него на протяжении двух часов проверяли документы, задавали вопросы о целях пересечения Панамского канала, но официальный отказ в письменной форме не выдали. Вместо этого, пассажир был вынужден провести время с другими пострадавшими, которым также отказали в посадке.
В результате инцидента Шатков потерял около €3 тыс., а также временно лишился багажа, который был возвращен лишь через сутки. После этого он получил уведомление от авиакомпании о запрете на полеты в страны Латинской Америки до сентября 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru