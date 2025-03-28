СМИ: Более 40 рабочих оказались под завалами обрушившегося в Бангкоке здания
28 марта 202511:17
Не менее 43 рабочих находятся под завалами небоскреба, который обрушился в Бангкоке в результате землетрясения в соседней Мьянме. Об сообщает Agence France-Presse.
Источник агентства в экстренных службах уточнил, что речь идёт о 30-этажном здании, которое строили для правительственных учреждений.
«43 рабочих оказались в ловушке», - говорится в сообщении.
Ранее в Мьянме с интервалом в 12 минут произошли два землетрясения магнитудой 7,9 и 6,4, соответственно, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru