АТОР: Визовый центр Греции перестанет принимать документы на визы
Консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостановят работу, с 27 июня россияне не смогут подать документы на получение виз в средиземноморскую страну. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Отмечается, что греческий визовый центр накануне проинформировал партнеров туроператоров о приостановке приема документов на визы по техническим причинам. Сроки возобновления работы не уточняются.
Как сообщил ассоциации один из туроператоров, проводится обновление системы визового центра. Однако на его сайте пока нет информации о приостановке приема документов.
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