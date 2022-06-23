В МИД предупредили россиян об опасности отдыха в Греции
Греция не является безопасной страной для отдыха россиян, Москве поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан РФ. Об этом рассказал директор Четвертого Европейского департамента МИД Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.
«В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине — а российские информисточники давно заблокированы — продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам», — заявил дипломат.
По словам Пилипсона, российской стороне известно о случаях нападений, в том числе на детей, а также о незаконной блокировке банковских счетов россиян в Греции. Жалобы от граждан поступают в посольство РФ в Афинах и генконсульство в Салониках, информация доводится до правоохранительных структур России.
«Следственный комитет Российской Федерации возбудил несколько дел. Рекомендуем гражданам в случае инцидентов подавать заявления в греческие компетентные органы для привлечения виновных к ответственности», — указал дипломат.
Ранее Пилипсон рассказал, что россияне могут безопасно путешествовать в Турцию, Сербию или Боснию и Герцеговину, напоминает телеканал «360». Эти государства не включены в перечень недружественных России государств.
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