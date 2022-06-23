В МИД предупредили россиян об опасности отдыха в Греции

Греция не является безопасной страной для отдыха россиян, Москве поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан РФ. Об этом рассказал директор Четвертого Европейского департамента МИД Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

«В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине — а российские информисточники давно заблокированы — продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам», — заявил дипломат.